CHARLOTTETOWN — Raphaël Cloutier a marqué à 1:09 en prolongation et les Mooseheads ont effacé un retard de 2-0 contre les Islanders, mercredi, Halifax battant Charlottetown 3 à 2.

Cloutier a inscrit son 26e but de la campagne. Il a contourné le filet vers la droite et a longuement contrôlé le disque, se créant l’espace pour un brillant tir des poignets bas, près du poteau droit. C’était pour lui un 10e but gagnant cette saison.

Otto Somppi a fourni un doublé pour les Mooseheads, qui sont invaincus depuis quatre matches. L’espoir du Lightning a atteint le cap des 25 buts cette saison.

Danieln Hardie et Nikita Alexandrov ont répliqué pour les Islanders, qui avaient gagné leurs deux dernières rencontres.

Hardie a fait mouche 45 secondes après le début du deuxième tiers. Un deux contre un avec Pascal Aquin lui a valu son 21e but de la saison.

Alexandrov a doublé le coussin un peu moins de cinq minutes plus tard. Il a saisi un tir-passe de Brett Budgell et a marqué d’un beau geste du revers.

Somppi a répliqué à 14:17 en deuxième période, faisant dévier un tir de la pointe de Justin Barron.

Sommpi a créé l’impasse avec 5:15 au cadran, au troisième engagement. Il a profité d’une rondelle libre devant le but, peu après avoir remporté une mise au jeu.

Moncton 4 Saint John 3

Jeremy McKenna a marqué à 49 secondes du début de la prolongation et les Wildcats ont eu raison des Sea Dogs, 4-3. Monton mettait fin à une série de six revers, tandis que la séquence d’insuccès de Saint John se prolonge à cinq rencontres. Anthony Boucher a réussi deux buts dans une cause perdante.

Val-d’Or 2 Québec 10

Olivier Garneau a réussi trois buts et deux passes, aidant les Remparts à corriger les Foreurs 10-2. Louis-Filip Côté et Jesse Sutton ont signé deux filets chacun.

Blainville-Boisbriand 2 Sherbrooke 4

Mathieu Olivier a dénoué l’impasse en fin de deuxième période et le Phoenix a filé vers un gain de 4-2 contre l’Armada. Les deux filets de l’Armada sont venus de Joël Teasdale.

Shawinigan 3 Baie-Comeau 6

D’Artagnan Joly a récolté un but et deux passes alors que le Drakkar a disposé des Cataractes, 6-3. Jordan Martel a enfilé un 34e but. Vasily Glotov a marqué deux fois pour Shawinigan, s’approchant à un but du cap des 30 filets.