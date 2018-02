SUNRISE, Fla. — Vincent Trocheck a enfilé le but vainqueur avec 19,1 secondes restantes en fin de troisième période pour donner la victoire aux Panthers de la Floride, 3 à 2, sur les Capitals de Washington, jeudi.

Profitant d’un avantage numérique, Trocheck a fait dévié un tir de Jonathan Huberdeau pour battre le gardien Braden Holtby et sceller l’issue du match.

Un peu plus tôt dans la période, Nick Bjugstad avait créé l’égalité pour les Panthers. Maxim Mamin a marqué l’autre filet de la Floride, son premier but dans la Ligue nationale de hockey.

Roberto Luongo a excellé dans la victoire avec 33 arrêts.

Andre Burakovsky, un but et une aide, et Lars Eller ont été les marqueurs des Capitals. Le gardien Braden Holtby a stoppé 30 rondelles dirigées vers lui, mais a encaissé une cinquième défaite de suite.

Avant la partie, l’organisation des Panthers de la Floride a rendu hommage aux victimes de la tuerie de l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas. Une vidéo a fait défilé les noms et les visages des 17 victimes de la fusillade.

Les noms des victimes ont aussi été projetés sur la glace et le gardien de but Roberto Luongo, qui réside à Parkland, lieu de la tragédie, a offert un discours poignant pour souligner la bravoure des élèves.

Plusieurs joueurs ont essuyé des larmes sur la glace. Les joueurs des Panthers de la Floride vont porter le logo de l’école Marjory Stoneman Douglas sur leur casque et sur leur uniforme jusqu’à la fin de la saison.