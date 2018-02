GLENDALE, Ariz. — Jon Gillies s’est ressaisi après avoir accordé un but dès la première minute de jeu et il a repoussé 35 tirs à son premier départ de la saison dans la LNH, aidant les Flames de Calgary à vaincre les Coyotes de Phoenix 5-2.

Johnny Gaudreau a obtenu un but et deux aides, Sean Monahan a ajouté un but et une passe et Sam Bennett, Mark Jankowski et Matthew Tkachuk ont complété les buts. Dougie Hamilton et Mark Giordano ont chacun réussi deux mentions d’aide.

Après avoir subi une défaite de 7-3 à Vegas mercredi avec David Rittich devant le filet, les Flames ont mis fin à une séquence de trois revers et amélioré leur fiche à 9-3-1 à leurs 13 dernières rencontres à l’étranger.

Derek Stepan et Kevin Connauton ont marqué pour les Coyotes.

Rappelé de la Ligue américaine en raison de la blessure au bas du corps de Mike Smith, Gillies en était à sa troisième présence cette saison et sa quatrième en carrière dans la LNH. Le grand gardien de six pieds six pouces avait savouré la victoire à ses débuts dans la ligue en avril dernier contre les Kings de Los Angeles.