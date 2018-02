NEW YORK — Mikael Granlund et Eric Staal ont tous les deux marqué deux buts et le Wild du Minnesota a vaincu les Rangers de New York 4-1, vendredi soir.

Le Wild a complété le balayage de trois parties contre les équipes de la région de New York. Il a battu les Islanders de New York lundi avant de l’emporter contre les Devils du New Jersey, jeudi.

Les Rangers ont perdu une sixième partie de suite en temps réglementaire. Depuis qu’ils ont défait les Sabres de Buffalo à la Classique hivernale de la LNH, le 1er janvier, les Rangers montrent un dossier de 6-17-0.

Granlund a ouvert le pointage en première période lorsque Staal a intercepté une mauvaise sortie de zone du défenseur des Rangers Anthony DeAngelo. Staal et Granlund, qui ont chacun amassé quatre points dans la rencontre, ont refait le coup quelques instants plus tard, lors du but victorieux.

Devan Dubnyk a stoppé 22 rondelles pour le Wild alors que la recrue Alexandar Georgiev a réalisé 33 arrêts. Georgiev disputait un deuxième match dans la LNH après avoir fait ses débuts en carrière jeudi, contre le Canadien de Montréal.