CHONBURI, Thaïlande — Jessica Korda a récolté cinq oiselets sur le deuxième neuf, samedi, jouant 68 et prenant quatre coups d’avance en tête, à l’Omnium de la Thaïlande.

Korda a établi le record de parcours la veille, avec un 62. Samedi, l’Américaine a signé trois oiselets consécutifs à partir du 13e trou. Son seul boguey est survenu au cinquième trou.

Korda en est à sa première compétition depuis une opération à la mâchoire. La golfeuse de 24 ans a remporté cinq tournois en carrière, le plus récemment en 2015, en Malaisie.

Sa soeur cadette Nelly, 19 ans, est dans l’impasse au sixième rang à 204, après une carte de 65.

La deuxième place est l’affaire de Moriya Jutanugarn (65), de la Thaïlande. Elle a brillé avec huit oiselets et un aigle.

L’Australienne Minjee Lee (68) est troisième à 201, un coup devant Ariya Jutanugarn (65).

Lexi Thompson, championne du tournoi en 2016, affiche un total de 203 après un 69.

Les Ontariennes Brooke Henderson et Alena Sharp on joué 70 et 72. Elles se trouvent neuvième et 59e, respectivement. Henderson a réussi trois de ses quatre oiselets sur le premier neuf.