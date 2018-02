MONTRÉAL — Le vétéran joueur de centre Tomas Plekanec ne sera pas en uniforme alors que le Canadien de Montréal croisera le fer avec le Lightning de Tampa Bay samedi soir.

La direction de l’équipe a confirmé la nouvelle en début d’après-midi par l’entremise de son compte Twitter.

Les joueurs du Canadien ne se sont pas entraînés samedi matin et personne n’a rencontré les médias. Claude Julien doit le faire à 16 h 45 au Centre Bell.

Bien que cette décision ne garantisse rien, elle vient donner plus de poids encore aux rumeurs voulant que le centre de 35 ans soit échangé d’ici 15 h lundi, date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey.

Jeudi soir, lors de leur escale à Montréal, les Rangers de New York avaient laissé de côté les attaquants Rick Nash et Michael Grabner. Quelques heures après le match, Grabner était échangé aux Devils du New Jersey.

Choix de 3e ronde, 71e au total, en 2001, Plekanec a passé toute sa carrière dans l’organisation du Canadien et se classe avantageusement dans plusieurs catégories dans l’histoire de l’équipe.

Cette saison, il a participé à tous les matchs du Tricolore et récolté six buts et 18 mentions d’aide avec un ratio défensif de plus-3, l’un des meilleurs chez le Tricolore. En carrière, il totalise 605 points, dont 232 buts en 981 matchs et son ratio défensif s’élève à plus-57.

En 87 rencontres des séries éliminatoires, Plekanec a ajouté 16 buts et 33 mentions d’aide.

Plekanec écoule la deuxième saison d’un contrat de deux ans qui lui rapporte, en moyenne, 6 millions $ par année.

Il est susceptible de devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet.