RIMOUSKI, Qc — La jeune recrue de 16 ans Alexis Lafrenière a poursuivi sa saison de rêve en récoltant trois points pour aider l’Océanic de Rimouski à vaincre les Huskies de Rouyn-Noranda 5-3, samedi.

Lafrenière a inscrit son 39e but de la saison et il a ajouté deux mentions d’assistance pour porter à 73 son total de points. Il occupe le premier rang de la LHJMQ à ces chapitres chez les recrues.

Le défenseur Charle-Edouard D’Astous a amassé deux buts et une aide tandis que l’espoir au prochain repêchage de la LNH Dmitry Zavgorodniy a touché la cible à deux reprises pour l’Océanic, qui n’a pas perdu en temps réglementaire à ses huit dernières sorties.

Mathieu Boucher a participé à tous les buts de son équipe, faisant bouger les cordages deux fois et mettant la table pour la réussite de Patrik Hrehorcak. Les Huskies se sont inclinés pour une deuxième partie consécutive.

Grâce à ses 23 arrêts, la recrue Colten Ellis a signé une 29e victoire pour l’Océanic, un sommet dans le circuit Courteau. Le gardien des Huskies Samuel Harvey a alloué deux buts sur 14 tirs, mais il a quitté la rencontre en raison d’une blessure. En relève, Zachary Emond a cédé trois fois sur 20 lancers.

Saguenéens 2 Remparts 8

Philipp Kurashev a enregistré un tour du chapeau et les Remparts de Québec ont corrigé les Saguenéens de Chicoutimi 8-2.

Kurashev a marqué ses deux premiers buts en première période, lors d’une poussée de quatre filets des Remparts. Il a inscrit le huitième but des siens, au troisième engagement, pour réussir le premier tour du chapeau de sa carrière dans la LHJMQ.

Pascal Laberge et Benjamin Gagné ont tous les deux obtenu un but et deux mentions d’aide alors que Matthew Grouchy, Pierrick Dubé et Jesse Sutton ont noirci la feuille de pointage à une occasion pour les hommes de Philippe Boucher, qui ont gagné un quatrième match de suite.

Simon Monette et Samuel Houde ont répliqué pour les Saguenéens, qui avaient remporté leurs deux dernières parties.

Dereck Baribeau a connu un bon départ pour les Remparts, bloquant 28 rondelles. Alexis Shank a éprouvé un peu plus de difficultés entre les poteaux des Saguenéens, allouant huit buts sur 38 tirs.

Voltigeurs 5 Wildcats 4

Morgan Adams Moisan a secoué deux fois les cordages et Brandon Skubel a inscrit le but gagnant pour permettre aux Voltigeurs de Drummondville de battre les Wildcats de Moncton 5-4.

Joe Veleno et Connor Bramwell ont également trouvé le fond du filet pour les Voltigeurs, tandis que Daniel Moody a repoussé 32 des 36 rondelles dirigées vers lui.

Jakob Pelletier a récolté deux buts, tandis que Mark Grametbauer a effectué 25 tirs pour les Wildcats. Nicholas Welsh et Jeremy McKenna, en avantage numérique, ont complété la marque.

Les Voltigeurs ont enfilé quatre buts sans réplique, dont trois en première période, pour se forger une avance de 4-1. Les Wildcats ont cependant fait mouche à trois reprises par la suite pour égaler la marque 4-4.

Skubel a toutefois eu le dernier mot à 16:58 du troisième engagement.

Olympiques 1 Mooseheads 4

Otto Somppi a enfilé deux buts en plus de récolter une mention d’assistance et les Mooseheads d’Halifax ont défait les Olympiques de Gatineau 4-1.

Arnaud Durandeau a touché la cible dans un filet désert et a obtenu une aide, tandis que Maxime Fortier a récolté le but gagnant pour les Mooseheads en première période. Alexis Gravel a repoussé 29 tirs dans la victoire.

William Basque a réduit l’écart 2-1 pour les Olympiques en début de troisième période, tandis que Tristan Bérubé a stoppé 21 lancers.

Foreurs 4 Drakkar 5

Gabriel Fortier et d’Artagnan Joly ont tous les deux marqué deux buts pour permettre au Drakkar de Baie-Comeau de l’emporter 5-4 devant les Foreurs de Val-d’Or.

Fortier a ouvert la marque en première période et a par la suite égalé la marque à mi-chemin en période médiane. Joly a pour sa part fait mouche à deux reprises en troisième période pour sceller la victoire des siens. Fortier s’est aussi fait complice de Joly sur le but gagnant de la rencontre.

Shawn Element a aussi noirci la feuille de pointage, tandis que Francis Leclerc a réalisé 23 arrêts.

Julien Tessier, Ivan Kozlov, Nathan Hudgin et David Noël ont touché la cible, tandis que Jonathan Lemieux a cédé à cinq reprises en 38 lancers.

Screaming Eagles 1 Tigres 6

Vitalii Abramov a amassé deux buts et deux assistances et les Tigres de Victoriaville ont écrasé les Screaming Eagles du Cap-Breton 6-1.

Abramov a inscrit le premier but de la rencontre avant d’en ajouter un autre au deuxième vingt. Il a ensuite préparé les deux réussites de Maxime Comtois, au dernier tiers. Jimmy Huntington a également fait scintiller la lumière rouge à deux reprises pour les Tigres.

Jordan Ty Fournier a été l’unique buteur des Screaming Eagles, qui ont perdu un deuxième match consécutif.

Etienne Montpetit a réalisé 28 arrêts pour les Tigres et il s’est même parmi d’ajouter une mention d’aide à sa fiche. Kyle Jessiman n’a stoppé que 16 des 22 tirs dirigés vers lui devant la cage des Screaming Eagles.