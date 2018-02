NEWARK, N.J. — Kyle Palmieri a trouvé le fond du filet deux fois et les Devils du New Jersey ont triomphé 2-1 contre les Islanders de New York, samedi soir.

Palmieri a inscrit deux buts en moins de cinq minutes en troisième période alors que son équipe tirait de l’arrière 1-0. Taylor Hall a obtenu un point dans un 14e match de suite, un sommet dans la LNH. Il a mis la table pour les deux filets de son coéquipier.

Keith Kinkaid a effectué 30 arrêts pour les Devils, qui ont maintenu leur avance de cinq points sur les Blue Jackets de Columbus, au premier rang des équipes repêchées dans l’Association Est. Les Islanders se retrouvent à sept points des Devils, au neuvième échelon.

Les Devils, qui retiraient le chandail numéro 26 de Patrik Elias, ont mis fin à une séquence de deux revers. Elias est le meneur de l’histoire de l’équipe au chapitre des buts (408), des aides (617) et des points (1025).

Jordan Eberle a ouvert le pointage en deuxième période pour les Islanders, qui ont perdu un troisième match consécutif. Jaroslav Halak a connu un bon départ, repoussant 31 tirs.