BOSTON — Les Rangers de New York ont échangé l’attaquant Rick Nash aux Bruins de Boston en retour d’un choix de premier tour cette année, du défenseur Ryan Lindgren et des attaquants Ryan Spooner et Matt Beleskey, dimanche.

Les New-Yorkais obtiennent aussi un choix de septième ronde l’an prochain.

Nash a obtenu 18 buts et 28 points cette saison, en 28 matches. Il en est à la dernière saison de son contrat et peut accéder à l’autonomie sans compensation cet été.

En 15 campagnes dans la Ligue nationale, l’Ontarien de 33 ans a connu huit saisons de 30 buts ou plus.

Spooner a fourni neuf buts et 25 points en 39 rencontres.

Les Bruins sont troisièmes dans la section Atlantique (37-14-8).

Battus à leurs six dernières sorties, les Rangers galèrent avec 59 points en 62 matches (27-30-5). Ils sont ouvertement en mode reconstruction.

La date limite des échanges dans la LNH est lundi.