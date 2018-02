MONTRÉAL — Le Canadien de Montréal a échangé le vétéran joueur de centre Tomas Plekanec et l’attaquant Kyle Baun aux Maple Leafs de Toronto dimanche en retour de l’attaquant Kerby Rychel, du défenseur Rinat Valiev et du choix de 2e tour des Maple Leafs de Toronto en 2018.

Plekanec était mêlé à toutes sortes de rumeurs de transactions depuis quelques semaines déjà, d’autant plus qu’il est susceptible de réclamer son autonomie à la fin de la saison.

Ces rumeurs ont pris de l’ampleur samedi midi lorsque le Tchèque de 35 ans a été laissé de côté en prévision du match contre le Lightning de Tampa Bay en soirée.

Lors d’une mêlée de presse avant la rencontre, l’entraîneur Claude Julien avait d’ailleurs confirmé qu’il y avait de l’intérêt pour Plekanec dans la LNH et que l’équipe, par mesure de précaution, avait jugé préférable de ne pas le faire jouer.

Cette saison, Plekanec a fourni six buts et 18 passes, en 60 rencontres.

Rychel, un ailier gauche de 23 ans, a été un choix de premier tour des Blue Jackets de Columbus, 19e au total, en 2013. Les Maple Leafs avaient acquis ses services des Blue Jackets le 25 juin 2016 dans un échange mineur.

Rychel, qui mesure six pieds un pouce et pèse 213 livres, a participé à 37 matchs en carrière dans la LNH, tous avec les Blue Jackets, inscrivant deux buts et dix mentions d’aide avec 17 minutes de punition. Il n’a pas joué dans la LNH depuis la saison 2015-2016.

Cette année avec les Marlies, il a pris part à 55 parties, récoltant dix buts et 20 mentions d’aide.

Valiev, 22 ans, est un défenseur russe gaucher de six pieds deux pouces et 208 livres, réclamé en troisième ronde, 68e au total, par les Maple Leafs à la séance de sélection de 2014.

Après deux saisons avec le Ice de Kootenay dans la Ligue junior de l’Ouest, Valiev s’est joint aux Marlies de Toronto vers la toute fin de la saison 2014-2015 le temps de jouer deux matchs.

Lors des trois saisons suivantes, incluant celle en cours, il a participé à 147 matchs avec les Marlies, amassant 12 buts et 39 mentions d’aide, avec 135 minutes de punition et un ratio défensif de plus-41.

Avec les Marlies cette saison, il a participé à 40 parties, récoltant cinq buts et dix mentions d’aide avec 26 minutes de punition et un ratio défensif de plus-14.

Dans la LNH, Valiev a disputé dix matchs avec les Maple Leafs, tous en 2015-2016, et est toujours à la recherche d’un premier point en carrière.

Acquis dans l’échange qui a envoyé Andreas Martinsen à Chicago au mois d’octobre, Baun, qui est originaire de Toronto et âgé de 25 ans, a joué dans 54 rencontres avec le Rocket de Laval et inscrit 16 points, dont quatre buts.

À la suite de cette transaction, le Tricolore détient maintenant quatre choix de deuxième tour en vue du prochain repêchage, et neuf au total.