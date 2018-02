EDMONTON — Les Oilers d’Edmonton ont cédé le vétéran attaquant Patrick Maroon aux Devils du New Jersey.

En retour, la formation albertaine a mis la main sur l’espoir J.D. Dudek et un choix de troisième tour au repêchage de 2019.

Maroon est âgé de 29 ans et deviendra joueur autonome cet été. Le patineur de six pieds trois, 225 livres, a inscrit 14 buts et 16 aides en 57 rencontres à Edmonton cette saison. En 358 matchs en carrière avec les Ducks d’Anaheim et les Oilers, il a récolté 165 points, dont 75 buts.

Natif de St. Louis, Maroon avait été un choix de sixième tour, 161e au total, des Flyers de Philadelphie en 2007.

Choix de sixième tour également — 152e au total — des Devils en 2014, Dudek en est à sa troisième campagne à Boston College.