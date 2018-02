MOSCOU — Le Comité international olympique a permis à la Russie de réintégrer le Mouvement olympique mercredi, bien que deux de ses athlètes eurent échoué des tests antidopage aux Jeux olympiques d’hvier de Pyeongchang.

Le président Vladimir Poutine a salué cette décision pendant une cérémonie pour honorer les athlètes olympiques tenue au Kremlin, disant qu’il fallait «tourner cette page.»

«Nous devons tirer les conclusions qui s’imposent, mais j’espère que les organisations internationales comprendront aussi que les sports doivent être tenus à l’écart de problèmes qui ne les concernent pas», a-t-il ajouté.

Le pays avait été banni des Olympiques en raison du vaste scandale de dopage des Jeux de Sotchi, en 2014. Cette décision semble signifier que le CIO veuille tirer un trait définitif sur cet épisode.

Le CIO a permis à plus de 160 athlètes qu’il jugeait propres de participer aux Jeux de Pyeongchang à titre d’athlètes olympiques de Russie, sous drapeau et couleurs neutres.

«Vous pouvez nous priver de ces attributs, mais vous ne pouvez brimer notre caractère et vous l’avez prouvé par vos performances, a dit Poutine après avoir remis des récompenses d’État aux athlètes olympiques. Vous nous avez rendus très fiers.»

Il a fait référence à l’équipe de hockey masculine, qui a entoné l’hymne national après avoir reçu sa médaille d’or, les remerciant pour leur patriotisme.

«Des millions de personnes sont heureuses comme vous de votre victoire.»

Les espoirs de la Russie de marcher sous son propre drapeau à la cérémonie de clôture de dimanche dernier ont été contrecarrés par les deux tests antidopage positifs, dont celui d’un curleur qui dû remettre sa médaille de bronze acquise en double mixte. Le CIO a toutefois déclaré mercredi que tous les autres résultats de tests antidopage avaient été négatifs, pavant la voie au retour de la Russie dans le giron olympique.

«Aussi, comme indiqué dans la décision prise le 25 février dernier par la commission exécutive du CIO, la suspension du Comité olympique russe est-elle levée avec effet immédiat», a déclaré le CIO par communiqué.

Les athlètes russes ont remporté deux médailles d’or en Corée du Sud, en patinage artistique et en hockey masculin, en plus de six médailles d’argent et neuf de bronze.

«Nous y avons mis tout notre âme, nous avons gagné ces médailles pour la Mère Patrie», a affirmé la patineuse artistique Yevgenia Medvedeva, médaillée d’argent.

«Nous avons défendu l’honneur de notre pays grâce à notre caractère russe, a renchéri le hockeyeur Pavel Datsyuk, capitaine de la formation médaillée d’or. Merci de votre appui et de l’occasion qui nous a été offerte de démontrer qu’on ne peut pas nous briser.»

«Je voudrais remercier nos athlètes qui ont été en mesure d’offrir de bonnes performances malgré ces provocations, a déclaré le président du Comité olympique russe, Alexander Zhoukov, à l’agence TASS. Je remercie les partisans qui n’ont pas franchi les limites qui auraient mené à des sanctions supplémentaires. La décision prise aujourd’hui par le CIO est très importante pour nous. Le Comité olympique russe est membre à part entière de la famille olympique.»

La Russie a aussi versé 15 millions $ US la semaine dernière, sanction imposée par le CIO à la suite de ses deux enquêtes portant sur le système de dopage et de camouflage étatique mis sur pied en marge des JO de Sotchi.

Vitali Smirnov, président de la commission antidopage mise sur pied par le président Poutine, a admis mercredi qu’il reste toujours «un long chemin à parcourir avant d’être débarrassé des erreurs commises dans le passé».

Mais la Russie continue toujours de nier son implication dans le vaste complot de dopage, dont la manipulation d’échantillons d’urine lors des Jeux de Sotchi, échangés par un trou percé à même le mur du laboratoire antidopage.

La décision du CIO de réintégrer la Russie n’a aucune incidence sur la décision du Comité international paralympique de maintenir la suspension imposée au pays. Les seuls Russes qui participeront aux Jeux paralympiques de Pyeongchang, du 8 au 18 mars, le feront à titre d’athlètes paralympiques neutres.

Le journaliste Rob Harris a participé à cet article de Sotchi, en Russie.