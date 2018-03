DUNEDIN, Fla. — Le gérant des Blue Jays de Toronto, John Gibbons, ne croit pas que le joueur d’arrêt-court Troy Tulowitzki sera rétabli à temps pour le premier match de la saison.

Ennuyé par une blessure à la cheville droite, Tulowitzski n’a pas participé à un seul match durant le camp d’entraînement printanier. Le joueur étoile n’a pas joué depuis le 28 juillet, après avoir heurté le coussin du premier but alors qu’il tentait de s’y rendre.

«Je ne pense pas qu’il sera prêt, a déclaré Gibbons, dimanche. Mais il est dans la bonne direction, alors qui sait?»

Les Blue Jays amorceront leur saison le 29 mars, au Rogers Centre, alors qu’ils recevront la visite des Yankees de New York.

Aledmys Diaz et Yangervis Solarte sont considérés comme étant les remplaçants potentiels de Tulowitzski.

Le joueur de 33 ans a maintenu une moyenne au bâton de ,249 et a récolté sept circuits et 26 points produits en 66 matchs la saison dernière. Le joueur d’arrêt-court a raté 131 matchs au cours des six dernières saisons en raison des blessures.