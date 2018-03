LOS ANGELES — Même à la retraite, Kobe Bryant demeure un gagnant.

La légende des Lakers de Los Angeles a remporté, dimanche, l’Oscar du meilleur court-métrage d’animation pour «Dear Basketball», un poème qu’il avait écrit après avoir mis un terme à sa carrière de 20 ans, en 2016.

Cet honneur vient s’ajouter à ses cinq titres de la NBA remportés avec les Lakers, ses deux médailles d’or olympiques, ses deux titres du meilleur joueur de la NBA lors des finales, son titre du meilleur joueur de l’année remporté en 2008 et ses quatre titres du meilleur joueur lors du match des étoiles.

Il a remporté l’oscar en compagnie de Glen Keane, l’illustrateur derrière le court-métrage.

Bryant, âgé de 39 ans, a admis que cette nomination lui permettait de valider qu’il pouvait connaître du succès hors du terrain.

«En tant que joueurs de basketball, on nous demande de nous taire et de dribler, a déclaré Bryant sur la scène. Je suis content de dire qu’on peut faire un peu plus que ça.»