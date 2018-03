DENVER — Blake Comeau et Carl Soderberg ont amassé un but et une aide chacun en première période, Jonathan Bernier a signé une neuvième victoire d’affilée à domicile même s’il a quitté la rencontre en troisième période pour une raison non dévoilée et l’Avalanche du Colorado a défait les Coyotes de l’Arizona 5-2, samedi.

Tyson Barrie a aussi touché la cible tôt dans le match pour l’Avalanche, qui a profité de trois buts dans les premières 4:22 pour prendre les devants 3-1. L’Avalanche a un dossier de 14-1-1 au Pepsi Center depuis le 29 décembre.

Tyson Jost et Mikko Rantanen ont fait mouche en troisième période pour confirmer la victoire de l’Avalanche.

Bernier a été remplacé par Semyon Varlamov à mi-chemin en troisième période. Le gardien québécois avait été atteint au visage par un tir en deuxième période. Il était de retour au jeu après avoir subi une commotion cérébrale le 16 février.

Avant de retraiter au vestiaire, Bernier avait repoussé 22 tirs et sa séquence victorieuse à domicile égale la marque d’équipe établie par Daniel Bouchard en 1983-84, quand l’équipe jouait à Québec.

Varlamov a complété le travail en stoppant quatre lancers.

Christian Dvorak et Richard Panik ont marqué pour les Coyotes. Darcy Kuemper a effectué 26 arrêts.