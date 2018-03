JUPITER, Fla. — Le frappeur de puissance des Orioles de Baltimore Mark Trumbo entamera la saison sur la liste des blessés pour 10 jours en raison d’une élongation au quadriceps droit.

Le gérant Buck Showalter a déclaré que Trumbo ratera au moins trois à quatre semaines d’activités. L’annonce a été faite jeudi, soit deux semaines avant le match d’ouverture des Orioles.

Trumbo a raté une semaine en raison d’une blessure à un quadriceps et a effectué un retour au jeu mercredi contre les Yankees de New York. Il a ressenti de l’inconfort après la rencontre et un test d’imagerie par résonance magnétique a été effectué jeudi.

Trumbo, qui a dominé les Ligues majeures en 2016 avec 47 longues balles, a frappé 23 circuits et produit 65 points la saison dernière. Il a présenté une moyenne au bâton de ,234 à titre de voltigeur et frappeur de choix.

Ce printemps, le joueur âgé de 32 ans a frappé pour ,130 avec un circuit et deux points produits.