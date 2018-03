MONTRÉAL — De jouer contre le Toronto FC alors qu’il sera fatigué et peut-être distrait pourrait être un avantage, mais l’Impact de Montréal ne compte pas là-dessus.

L’Impact (0-2-0) n’aura peut-être pas meilleure occasion de surprendre les champions en titre de la Major League Soccer que lors de leur match d’ouverture, au Stade olympique, samedi.

Le TFC (0-1-0) vient de remporter une excitante victoire contre Tigres dans la Ligue des Champions de la CONCACAF. Le quart de finale au total des buts s’est conclu mardi, à Mexico. Entre les déplacements, l’usure et la fatigue d’une série âprement disputée ainsi que les émotions générées par cette victoire, le TFC pourrait être vulnérable à son retour en ligue, sur une surface synthétique et face à son plus grand rival.

«Nous sommes passés par là il y a trois ans, a rappelé le milieu de terrain de l’Impact Ignacio Piatti cette semaine, au sujet de la participation à la finale du tournoi de l’Impact en 2015. Les déplacements rendent les choses très compliquées.

«Mais nous ne pensons qu’à notre équipe, car si nous faisons les choses de la bonne façon, nous pouvons gagner à domicile. Nous ne pensons pas à Toronto, à leurs blessés ou à leur formation. Nous ne pensons qu’à nous. Nous avons travaillé très fort cette semaine sur les trucs qui n’ont pas bien fonctionné dans nos derniers matchs. Nous serons prêts samedi.»

L’Impact a conservé un dossier de 0-3-2 en MLS pendant son parcours en CONCACAF. Toronto s’est aussi incliné contre le Crew de Columbus en ouverture de saison. Mais le TFC a beaucoup de profondeur.

«Cette équipe a démontré par le passé qu’elle a beaucoup d’expérience et de caractère, a déclaré l’attaquant torontois Tosaint Ricketts. Nous avons prouvé que nous pouvons traverser les périodes difficiles, peu importe le genre de calendrier auquel nous devons faire face. (…) Cet affrontement contre Montréal suffit à nous donner de l’énergie.»

Les défenseurs Justin Morrow et Chris Mavinga représentent des cas douteux, eux qui ont quitté la rencontre de mardi hâtivement.

L’entraîneur-chef torontois, Greg Vanney, a indiqué que Mavinga, qui pourrait souffrir d’une hernie sportive, est celui qui a le plus progressé des deux, tandis que Morrow est évalué de façon quotidienne en raison d’un problème au mollet. Le fabricant de jeu espagnol Victor Vazquez se remet d’une blessure au dos et son temps de jeu a été limité récemment, alors Vanney ne veut pas l’utiliser sur le synthétique.

Du côté du onze montréalais, les blessures subies par le défenseur Zakaria Diallo et l’attaquant Anthony Jackson-Hamel ont grandement diminué les effectifs. Mais le jeu collectif de l’équipe semble s’améliorer sous les ordres du nouvel entraîneur Rémi Garde.

Il s’agira d’un premier derby Montreal-Toronto pour Garde. La rivalité a monté d’un cran lors de la victoire en finale de l’Est 2016 des Torontois.

«Je ne vois pas la situation comme particulièrement avantageuse, mais je suis bien au fait de cette situation pour l’avoir vécue en Europe avec Lyon, a déclaré l’ancien patron de l’Olympique lyonnais. Quand vous jouez un important match en semaine et que vous vous déplacez ensuite pour un match de ligue, ça peut être difficile.

«Par contre, quand vous gagnez en semaine, votre niveau de fatigue est moins élevé. Alors je ne crois pas trop à cette théorie.»

— Le journaliste de la Presse canadienne Neil Davidson, à Toronto, a participé à ce reportage.