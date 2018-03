WASHINGTON — Alex Chiasson a inscrit un but et deux aides pour permettre aux Capitals de Washington de défaire les Islanders de New York 6-3, vendredi soir.

Chiasson a donné les devants 4-1 aux Capitals en enfilant son huitième but de la campagne en avantage numérique, en début de troisième période.

T.J. Oshie, Nicklas Backstrom et Matt Niskanen ont permis aux Capitals de se forger une avance de 3-1 après 40 minutes de jeu. Jakub Vrana a amassé un but et une aide, tandis que Lars Eller a complété la marque dans un filet désert. Braden Holtby a pour sa part réalisé 22 arrêts.

Evgeny Kuznetsov, le deuxième meilleur marqueur des Capitals, a récolté deux mentions d’aide. Il a cependant quitté la rencontre avec six secondes à écouler au deuxième engagement et n’est pas revenu sur le banc des siens par la suite. Son cas sera réévalué par les médecins de l’équipe.

Mathew Barzal, Brock Nelson et John Tavares ont répliqué du côté des Islanders, qui ont perdu 10 de leurs 11 dernières rencontres.

La formation new-yorkaise avait également baissé pavillon, 7-3, devant les hommes de Barry Trotz, jeudi.

Jaroslav Halak a repoussé 25 tirs dans la défaite. Les Islanders ont alloué au moins cinq buts à l’adversaire à 20 reprises cette saison.