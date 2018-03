MONTRÉAL — La Sud-Coréenne Choi Min Jeong a remporté le titre cumulatif aux Championnats du monde de patinage de vitesse courte piste, dimanche, tandis que la Québécoise Kim Boutin a conclu la compétition au septième rang.

Choi a terminé le week-end avec des victoires au 1500 mètres et au 500m, ainsi qu’une quatrième place au 1000m. Elle a ensuite fait le nécessaire pour confirmer son triomphe lors de la super finale sur 3000m.

Sa compatriote Shim Suk Hee a pris le deuxième rang au classement cumulatif, devant la Chinoise Li Jinyu.

Boutin, de Sherbrooke, a glissé du cinquième au septième rang lors de la super finale. Jamie MacDonald, de Fort St. James, avait tout juste raté la super finale en se classant neuvième après les trois distances traditionnelles.

Après avoir gagné le bronze au 1500m et signé une cinquième place au 500m, samedi, Boutin s’est contenté du neuvième rang au 1000m, dimanche.

Shim s’est imposée au 1000m, devant respectivement la Russe Sofia Prosvirnova et Li.

Marianne St-Gelais a été éliminée en demi-finale au 1000m lors de sa dernière course individuelle en carrière. Après la course, Boutin a levé le bras de sa coéquipière et lui a fait faire un tour d’honneur sous une ovation de la foule à l’aréna Maurice-Richard.

MacDonald a écopé un carton jaune lors des quarts de finale après avoir reçu deux pénalités dans la course. Elle a été éliminée.

Samedi, St-Gelais, de Saint-Félicien, avait été pénalisée, avait chuté lors des demi-finales du 500m et elle s’était classée au huitième rang. MacDonald avait pris le quatrième rang sur cette distance.

St-Gelais et MacDonald n’avaient pas franchi les qualifications au 1500m, vendredi.

On présentera aussi les finales du relais 3000m, et l’équipe canadienne sera de la finale A.