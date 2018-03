BOISBRIAND, Qc — Il y a dix mois, l’Armada de Blainville-Boisbriand atteignait la finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour la première fois de son histoire. À compter de jeudi, la troupe de l’entraîneur-chef Joël Bouchard tentera de pousser l’exercice une étape plus loin après une saison où elle a clairement démontré sa valeur et ses intentions.

L’Armada a régné en roi et maître dans la LHJMQ en amassant 50 victoires et 107 points, des sommets dans l’histoire de la concession. La formation de la grande région montréalaise a devancé le Titan d’Acadie-Bathurst par 11 points au sommet du classement général, et les Voltigeurs de Drummondville par 15 points dans la section Ouest.

Dirigée par Alex Barré-Boulet, que le Lightning de Tampa Bay a attiré en ses rangs il y a quelques semaines, l’Armada a édité un record d’équipe pour le plus grand nombre de buts marqués en saison régulière (276). Il a aussi affiché le deuxième avantage numérique le plus productif dans la Ligue canadienne de hockey avec un pourcentage d’efficacité frôlant les 28 pour cent.

Au-delà de cette solide attaque, l’expérience des deux dernières campagnes y a été pour beaucoup dans les succès de l’Armada en 2017-2018, selon Bouchard.

«Depuis deux ans avec ce groupe de joueurs, nous avons eu beaucoup de millage. Cette année, ç’a payé dans des matchs où on avait de l’expérience. Les gars ont montré qu’ils savaient comment jouer les matchs, comment gérer les parties. Ils se sont comportés comme des professionnels tout au long de la saison», a déclaré Bouchard, avant le gain de ses joueurs, 2-1 en tirs de barrage contre l’Océanic de Rimouski, dans un match sans signification qui est venu clore le calendrier régulier, dimanche après-midi.

Une dizaine de membres de l’édition actuelle de l’Armada a connu la déception liée au balayage subi aux mains des Sea Dogs de Saint-Jean lors de la ronde ultime le printemps dernier. L’équipe de Joël Bouchard avait été limitée à quatre buts, dont trois lors du premier duel.

«On s’est fait battre par la meilleure équipe. Les Sea Dogs étaient meilleurs que nous, ils étaient en meilleure santé que nous, ils avaient plus d’énergie que nous, c’était évident. Notre gardien de but était blessé, des joueurs-clés étaient blessés. Sur le plan santé, ce n’était pas le type de situation qu’on espérait avoir. Honnêtement, ils ont bien joué et ils ont atteint le maximum de leur capacité contre nous», s’est rappelé Bouchard.

Avec l’expérience des années passées, Bouchard dit avoir noté une attitude exemplaire chez ses joueurs durant la saison.

«Après certaines victoires, j’ai senti que les gars savaient que ce n’était pas assez bon. Même si on gagnait, ce n’était pas le ‘party’ dans le vestiaire. Il y a eu des victoires après lesquelles on se disait ‘il faut être meilleur que ça’, a confié Bouchard.

«Les joueurs ont affiché beaucoup de maturité et un comportement très professionnel. Ils ont participé à de gros matchs, et l’expérience acquise, il faut la mettre en pratique. Les gars le font.»

Barré-Boulet, qui complète la saison avec des récoltes de 53 buts et de 116 points, partage l’avis de son entraîneur-chef.

«On a grandi cette saison. En début d’année, il nous est arrivé de gagner des matchs qu’on ne méritait pas nécessairement. À un moment donné, on en a perdu qu’on méritait de gagner, et ça nous a donné une claque au visage. Les vétérans ont montré la voie aux jeunes, et les jeunes ont suivi.»

Le départ jeudi

Jeudi soir, l’Armada amorcera sa quête vers Regina et une participation à la Coupe Memorial en accueillant les Foreurs de Val-d’Or, qui n’ont obtenu que 19 victoires et 45 points en 2017-2018 et qui ont perdu leurs 13 dernières sorties (0-10-3).

Les deux formations croiseront le fer dès le lendemain, à Boisbriand, avant de se retrouver à Val-d’Or, les 27 et 28 mars.

En saison, l’Armada a gagné cinq des six matchs contre les Foreurs. Sa seule défaite est survenue le 29 décembre, 5-2 dans la cité abitibienne.

Vendredi soir, devant ses partisans, l’Armada a corrigé les Foreurs 7-0 et dominé 52-17 au chapitre des tirs au but.

Six des sept autres séries s’ébranleront vendredi soir tandis que celle entre les Islanders de Charlottetown (37-24-7) et les Remparts de Québec (40-22-6) commencera samedi dans la Vieille capitale.

Les autres séries offriront les confrontations suivantes : le Titan d’Acadie-Bathurst (43-15-10) vs les Saguenéens de Chicoutimi (28-35-5); l’Océanic de Rimouski (42-17-9) vs les Wildcats de Moncton (27-33-8); les Mooseheads d’Halifax (43-18-7) vs le Drakkar de Baie-Comeau (30-33-5); les Voltigeurs de Drummondville (44-20-4) vs les Screaming Eagles du Cap-Breton (32-28-8); les Tigres de Victoriaville (42-20-6) vs les Olympiques de Gatineau (32-27-9); les Huskies de Rouyn-Noranda (39-19-10) vs le Phoenix de Sherbrooke (34-23-11).

Plusieurs formations ont complété l’année en force, notamment l’Armada (8-1-1), le Titan (9-0-1), les Remparts (8-1-1) et le Phoenix de Sherbrooke (9-1-0). Les Tigres de Victoriaville forment cependant l’équipe de l’heure avec une série de 11 victoires, incluant un gain de 7-1 contre l’Armada dimanche dernier dans la région des Bois-Francs.