NEW YORK — Trevor van Riemsdyk a dénoué l’impasse tard en troisième période, Scott Darling a réalisé 26 arrêts et les Hurricanes de la Caroline ont battu les Islanders de New York 4-3, dimanche.

Le deuxième but de la saison de van Riemsdyk est survenu alors qu’il restait 6:49 à faire au troisième engagement. Son tir frappé a permis aux Hurricanes de se sauver avec la victoire, brisant leur séquence de trois revers.

Les Islanders ont quant à eux poursuivi leur dégringolade, encaissant une 11e défaite en 12 matchs.

Jaccob Slavin, Lee Stempniak et Victor Rask ont également trouvé le fond du filet du côté des Hurricanes.

Anders Lee a enfilé deux buts, tandis que Josh Bailey a récolté un but et une mention d’aide pour la formation new-yorkaise. John Tavares a obtenu trois aides, alors que Jaroslav Halak a repoussé 35 tirs dans la défaite.