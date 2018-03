CLEVELAND — L’entraîneur-chef des Cavaliers de Cleveland, Tyronn Lue, a obtenu un congé autorisé de la part de l’équipe pour régler des problèmes de santé, notamment des douleurs à la poitrine et de l’insomnie.

Lue a mentionné dans un communiqué émis lundi que des examens médicaux n’ont pas offert de conclusions sur la nature des problèmes. Il croit toutefois qu’un congé allait lui permettre de «bâtir une fondation plus forte et plus saine» avant de revenir pour le reste de la saison.

Samedi, Lue a passé la deuxième demie de la victoire des Cavaliers face aux Bulls, à Chicago, dans le vestiaire en raison d’un malaise. C’était la deuxième fois cette saison qu’il quittait un match parce qu’il ne se sentait pas bien. L’ancien arrière dans la NBA avait aussi quitté prématurément un match à domicile face aux Bulls en décembre.

Il a indiqué qu’il allait utiliser «une routine prescrite et des médicaments, ce qui a été difficile à établir en cours de saison».

L’entraîneur des Hornets de Charlotte Steve Clifford a également pris congé cette saison pour régler des problèmes de santé.