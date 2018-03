BROSSARD, Qc — Carey Price avait manifesté le désir de revenir au jeu avant la fin de la saison régulière et son souhait sera exaucé. Et on ne pourra pas l’accuser d’avoir choisi son adversaire.

Après une absence d’un mois, le gardien numéro un du Canadien de Montréal tentera de stopper Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Phil Kessel et compagnie mercredi soir à Pittsburgh face aux Penguins.

Le dernier match de Price a également eu lieu en Pennsylvanie, à Philadelphie, le 20 février. Au lendemain d’un revers de 3-2 en prolongation, le vétéran gardien a ressenti des symptômes liés à une commotion cérébrale. Le verdict a été confirmé deux jours après la rencontre.

Price vit possiblement la saison la plus éprouvante de sa carrière. Outre sa commotion cérébrale, Price a connu un difficile mois d’octobre et il a raté trois semaines en novembre.

Par ailleurs, Brendan Gallagher et Paul Byron ont pris congé d’entraînement pour subir des traitements. En cours de route, Alex Galchenyuk a quitté la patinoire et n’est pas revenu.