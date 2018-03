CARLSBAD, Calif. — Laura Davies a connu une journée cauchemardesque à la Classique Kia, quelques jours seulement après avoir été au coeur de la lutte à 54 ans, tandis que Caroline Hedwall et Jackie Stoelting se sont installées au sommet du classement.

Davies a remis une carte de 82 (plus-10), jeudi, sous la pluie au club de golf Aviara. Elle avait terminé quatre jours plus tôt à égalité au deuxième rang derrière Inbee Park à la Coupe des Fondateurs, et inscrit un score de 63 cinq jours plus tôt lors du tournoi présenté à Phoenix.

Ennuyé par des problèmes à un talon et à la jambe gauche, Davies a accumulé les bogueys et elle a connu sa pire ronde depuis 2013, quand elle avait aussi joué 82 à la Classique Marathon.

Hedwall et Stoelting, qui n’ont pas de victoire à leur palmarès sur le circuit de la LPGA, ont amorcé le tournoi avec des rondes de 66.

Brooke Henderson, de Smiths Falls, a inscrit un score de 69, tandis que la Sherbrookoise Maude-Aimée Leblanc a eu besoin d’un coup de plus pour compléter sa ronde. Alena Sharp, de Hamilton, a joué 71 et Anne-Catherine Tanguay, de Fossambault-sur-le-Lac, a bouclé sa ronde en 77 coups.