RALEIGH, N.C. — Jeff Skinner a marqué son deuxième but du match avec 1:58 à faire en troisième période et les Hurricanes de la Caroline ont battu les Coyotes de l’Arizona 6-5, jeudi, même s’ils ont été victimes d’un but étrange quand la rondelle s’est coincée dans le patin du gardien Cam Ward.

Skinner a également amassé une aide tandis que Valentin Zykov a aussi inscrit deux buts, le deuxième créant l’égalité 5-5 avec 10:14 à faire au match. Phil Di Giuseppe a accumulé un but et deux aides, tandis que Jaccob Slavin a ajouté trois aides à sa récolte saisonnière.

Teuvo Teravainen a été l’autre buteur des Hurricanes et Ward a stoppé 28 tirs.

Du côté des Coyotes, Alex Goligoski a réussi un doublé, Clayton Keller a récolté un but et une aide, tandis que Josh Archibald et Nick Cousins ont aussi touché la cible. Darcy Kuemper a repoussé 24 lancers.

Goligoski a été crédité d’un des buts les plus étranges de la saison, quand la rondelle s’est logée dans le patin droit de Ward et que le gardien a franchi la ligne des buts avec son patin sans savoir où était la rondelle.

Skinner a inscrit le but gagnant quand il a profité de son propre retour pour décocher un tir du revers. Di Giuseppe et Slavin avaient amorcé la séquence. Ward a préservé l’avance des siens en sortant la mitaine aux dépens d’Oliver Ekman-Larsson avec environ 40 secondes à écouler.