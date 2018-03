NEW YORK — J.T. Miller a touché la cible à deux reprises, Brayden Point a récolté un but et deux mentions d’aide, et le Lightning de Tampa Bay a tenu le fort pour l’emporter 7-6 devant les Islanders de New York, jeudi soir.

Anthony Cirelli, Mikhail Sergachev et Victor Hedman ont tous les deux ajouté un but et une aide, tandis que Tyler Johnson a complété la marque. Braydon Coburn et Yanni Gourde ont tous les deux obtenu deux mentions d’assistances pour permettre au Lightning de porter leur fiche à 12-2-1 lors de leurs 15 derniers matchs.

Andrei Vasilevskiy a stoppé 35 lancers pour permettre à son équipe d’atteindre leur 42e victoire de la saison, prolongeant le record de concession du Lightning.

Le Lightning demeure au sommet du classement dans l’Association de l’Est et a pris une avance de six points devant les Bruins de Boston dans la section Atlantique, qui ont remporté leurs deux duels devant la troupe de Jon Cooper cette saison.

Anders Lee, Ryan Pulock et Anthony Beauvillier ont répliqué pour les Islanders, qui ont encaissé leur 12e revers en 14 matchs (2-8-4). Jordan Eberle a récolté trois mentions d’aide, tandis que John Tavares et Josh Bailey en ont ajouté deux.

Christopher Gibson a été contraint de céder sa place à Jaroslav Halak devant le filet en deuxième période après avoir alloué six buts en 24 tirs. Halak a par la suite repoussé 11 tirs.

Le Lightning semblait en contrôle après avoir pris les devants 3-1 en première période. La formation floridienne a par la suite ajouté quatre buts en 10 tirs au deuxième engagement, portant la marque à 7-3. Les Islanders ont toutefois inscrit trois buts dans un intervalle de trois minutes en troisième période pour réduire l’écart à un seul but, alors qu’il restait un peu moins de cinq minutes à écouler.