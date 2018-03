SCOTTSDALE, Ariz. — Le lanceur gaucher des Giants de San Francisco Madison Bumgarner a subi une fracture à la main gauche après avoir été atteint par une flèche de Whit Merrifield lors d’un match préparatoire contre les Royals de Kansas City, vendredi.

L’organisation a mentionné que les radiographies montraient que l’os à l’extérieur de la main gauche était bel et bien fracturé.

Bumgarner, qui a remporté le titre du joueur le plus utile à son équipe lors de la Série mondiale en 2014, s’est absenté durant près de trois mois la saison dernière après avoir subi un accident de vélo de montagne le 20 avril, durant une journée de congé au Colorado.

Après six saisons consécutives lors desquelles il a compilé plus de 10 victoires, plus de 200 manches et 30 départs et plus, Bumgarner a présenté un dossier de 4-9 et a maintenu une moyenne de points alloués de 3,32 en 17 départs la saison dernière. Il n’a disputé que 111 manches durant cette séquence.