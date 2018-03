HOUSTON — Un mandat d’arrêt a été émis, vendredi, à l’endroit de l’ailier défensif des Eagles de Philadelphie Michael Bennett, qui est accusé d’avoir blessé une femme paraplégique alors qu’il tentait de rejoindre son frère sur le terrain pour célébrer après le Super Bowl LI, en 2017.

Le bureau du procureur du tribunal de Harris (Texas) a déclaré qu’un jury avait inculpé le joueur de 32 ans, acquis un peu plus tôt ce mois-ci par les Eagles, pour avoir blessé une personne âgée.

Lors de l’incident, Bennett agissait à titre de spectateur durant le match présenté au NRG Stadium, à Houston, en février 2017, lorsqu’il a tenté de se frayer un chemin immédiatement après la rencontre pour rejoindre son frère, Martellus Bennett, qui évoluait alors pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Les procureurs soutiennent que Bennett a bousculé un groupe de gardiens de sécurité, parmi lequel se trouvait une dame en chaise roulante, âgée de 66 ans. La dame en question était une employée du stade et venait de lui spécifier quelques instants plus tôt qu’il devait utiliser une autre entrée pour accéder au terrain.

Bennett est également accusé d’avoir bousculé deux autres personnes, dont une femme, et d’avoir ignoré un policier, qui lui avait alors demandé de s’arrêter alors qu’il se dirigeait vers le terrain.

Le chef du Service de police de Houston, Art Acevedo, a mentionné qu’il avait supposément dit aux gens qu’il a poussé: «Vous devez tous savoir qui je suis. Je vais me rendre sur le terrain, que vous le vouliez ou pas.»

Bennett est accusé d’avoir causé des blessures physiques à une personne âgée de plus de 65 ans de manière intentionnelle, et ce, en toute connaissance des risques. Bennett pourrait purger jusqu’à 10 ans de prison, en plus de payer une amende de 10 000 $ pour un tel comportement.

Les Eagles ont fait l’acquisition de Bennett des Seahawks de Seattle le 14 mars dernier. L’organisation a mentionné qu’elle était au courant de la situation, mais qu’elle ne souhaitait pas émettre de commentaires sur le dossier.