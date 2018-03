BOISBRIAND, Qc — Alexandre Alain a enfilé l’aiguille à deux reprises pour une deuxième soirée d’affilée pour permettre à l’Armada de Blainville-Boisbriand d’écraser les Foreurs de Val-d’Or 5-1, vendredi soir.

Après avoir eu besoin de temps supplémentaire la veille afin de déterminer le vainqueur du premier duel de la série, les hommes de Joël Bouchard n’ont pas perdu de temps pour imposer leur rythme dès le premier engagement vendredi.

Alain, qui avait joué les héros en prolongation jeudi soir pour permettre à l’Armada de l’emporter 3-2, a fait bouger les cordages après seulement 10 secondes d’écoulées en première période et a doublé l’avance des siens tout juste avant de retraiter au vestiaire pour le premier entracte.

Alex Barré-Boulet a récolté un but et une aide, tandis que Drake Batherson a obtenu un but et deux mentions d’assistance. Charles-Antoine Giguère a complété la marque, inscrivant le but d’assurance en période médiane. Émile Samson a pour sa part repoussé 14 des 15 tirs dirigés vers lui.

Après avoir donné du fil à retordre à l’Armada lors du premier match, les Foreurs n’ont pas été en mesure de reproduire le même scénario. Maxim Mizyurin a été le seul buteur des visiteurs, tandis que Mathieu Marquis, fort occupé une fois de plus devant la cage des Foreurs, a stoppé 33 tirs dans la défaite.

L’Armada mène 2-0 dans la série, qui se dirigera à Val-d’Or mardi pour y disputer le troisième match.

Saguenéens 1 Titan 3

Jeffrey Truchon-Viel et Noah Dobson ont tous les deux récolté un but et une mention d’aide pour permettre au Titan d’Acadie-Bathurst de prendre les devants 1-0 dans la série l’opposant aux Saguenéens de Chicoutimi en vertu d’un gain de 3-1.

Les hommes de Mario Pouliot ont profité de deux avantages numériques pour se porter à la marque et Ethan Crossman a touché la cible en première période, tout comme Truchon-Viel et Dobson, pour propulser le Titan vers la victoire. Evan Fitzpatrick a repoussé neuf tirs dans les 40 dernières minutes de jeu pour préserver l’avance des siens et a concédé qu’un seul but en 21 tirs.

Kelly Klima a été le seul des Saguenéens à tromper la vigilance de Fitzpatrick, ouvrant la marque à 4:08 en début de rencontre. Zachary Bouthillier a quant à lui bloqué 34 des 37 rondelles dirigées vers lui dans une cause perdante.

Drakkar 2 Mooseheads 5

Maxime Fortier a fait bouger les cordages à deux reprises, dont une fois en avantage numérique, et les Mooseheads d’Halifax ont défait le Drakkar de Baie-Comeau 5-2

Les Mooseheads prennent ainsi les devants 1-0 dans la série.

Xavier Parent et Arnaud Durandeau ont chacun inscrit un but et une aide, tandis que Raphaël Lavoie a également noirci la feuille de pointage pour les locaux. Filip Zadina a pour sa part obtenu deux mentions d’assistance et Alexis Gravel a réalisé 36 arrêts.

Ivan Chekhovich et Xavier Bouchard ont répliqué du côté du Drakkar, qui n’a capitalisé que sur un seul avantage numérique en sept occasions durant la rencontre. Francis Leclerc a pour sa part repoussé 21 tirs.

Olympiques 2 Tigres 7

Vitalii Abramov a connu une soirée productive, récoltant deux buts et deux mentions d’assistance et les Tigres de Victoriaville n’ont fait qu’une bouchée des Olympiques de Gatineau, l’emportant 7-2.

Les Tigres mènent la série 1-0.

Maxime Comtois a fait mouche à deux reprises, Ivan Kosorekov a récolté un but et trois aides, tandis que Dominic Cormier a obtenu un but et une mention d’assistance. Justin Paré a complété la marque en inscrivant le but gagnant en deuxième période.

Les hommes de Louis Robitaille ont bénéficié de 10 avantages numériques et ont capitalisé sur trois occasions.

Anthony Beauchamp et Gabriel Bilodeau ont été les seuls du côté des Olympiques à tromper la vigilance d’Étienne Montpetit, qui a fait face à 17 lancers. Tristan Bérubé a été contraint de céder sa place devant le filet, après avoir accordé sept buts en 36 tirs. En relève, Creed Jones a bloqué les neuf rondelles dirigées vers lui.

Screaming Eagles 2 Voltigeurs 5

Yvan Mongo a fait mouche en troisième période, en plus de récolter une aide, pour aider les Voltigeurs de Drummondville à battre les Screaming Eagles du Cap-Breton 5-2.

Nicolas Guay, Pavel Koltygin, Daven Castonguay et Dawson Mercer ont également touché la cible pour permettre aux Voltigeurs de prendre les devants 1-0 dans la série.

Adam McCormick et Peyton Hoyt ont sonné la charge du côté des visiteurs.

Olivier Rodrigue a stoppé 15 des 17 lancers dirigés vers lui pour les Voltigeurs, tandis que son vis-à-vis, Kevin Mandolese, a réalisé 27 arrêts dans la défaite.

Wildcats 4 Océanic 1

Jakob Pelletier a marqué deux buts en plus de se faire complice du premier but de la rencontre pour mener les Wildcats de Moncton vers une victoire de 4-1 devant l’Océanic de Rimouski.

James Phelan a donné les devants aux siens en ouvrant la marque à 16:12 du premier engagement, tandis que Brady Pataki a également noirci la feuille de pointage au troisième tiers. Mark Grametbauer a pour sa part accordé un but en 31 lancers.

Dennis Mikhnin a enfilé l’aiguille en troisième période pour permettre à l’Océanic de réduire l’écart 2-1, mais Colten Ellis a cédé à deux reprises par la suite, procurant la victoire aux visiteurs. Ellis a fait face à 30 tirs.

Phoenix 2 Huskies 1

Samuel Poulin et Nicolas Poulin ont trompé la vigilance de Samuel Harvey dans un intervalle de 1:16 en période médiane pour permettre au Phoenix de Sherbrooke d’effacer un déficit d’un but et de l’emporter 2-1 face aux Huskies de Rouyn-Noranda.

Tommy Beaudoin avait préalablement donné une avance de 1-0 aux Huskies en première période, mais les hommes de Stéphane Julien sont revenus à la charge au deuxième tiers pour se sauver avec la victoire.

Harvey a connu une soirée occupée devant le filet des locaux, bloquant 42 des 44 rondelles dirigées vers lui.

Du côté du Phoenix, Reilly Pickard a été parfait dans les 40 dernières minutes de jeu et a concédé un seul but à l’adversaire en 26 tirs.