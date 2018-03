Le Canadien de Montréal a consenti un contrat de trois ans à l’attaquant et joueur autonome Hayden Verbeek, une entente qui entrera en vigueur au début de la prochaine saison.

L’organisation a annoncé la nouvelle samedi soir, alors que le club affrontait les Capitals de Washington, au Centre Bell.

Verbeek, de Kingston, en Ontario, en est à sa cinquième saison avec les Greyhounds de Sault Ste. Marie, dans la Ligue de hockey de l’Ontario, équipe avec laquelle il dispute présentement la première ronde des séries éliminatoires face aux Spirit de Saginaw. Il demeurera avec l’équipe pour la durée de son parcours éliminatoire.

En 67 matchs cette saison, l’attaquant de 5 pi 10 po et 183 livres a récolté 61 points, dont 30 buts.

Âgé de 20 ans, il est le neveu de l’ancien joueur de hockey professionnel Pat Verbeek, qui a disputé plus de 1 400 matchs dans la LNH. Il a notamment enfilé l’uniforme des Devils du New Jersey, des Whalers de Hartford, des Rangers de New York, des Stars de Dallas et des Red Wings de Détroit.