NEW YORK — Jimmy Vesey a fait bouger les cordages à deux reprises en plus de récolter une mention d’aide pour mener les Rangers de New York vers un écrasant gain de 5-1 devant les Sabres de Buffalo, samedi soir.

Chris Kreider, Mika Zibanejad et Neal Pionk ont tous les trois ajouté un but et une mention d’assistance pour permettre aux Rangers de balayer la série de trois matchs entre les deux équipes cette saison. Les hommes d’Alain Vigneault présentent également un dossier de 13-3-0 devant les Sabres.

Il s’agissait du premier but en carrière de Pionk dans la LNH.

Sam Reinhart a brisé le jeu blanc d’Alexandar Georgiev alors qu’il restait 4:34 à faire au troisième engagement. Georgiev a effectué 43 arrêts. Robin Lehner a accordé quatre buts en 12 lancers avant d’être remplacé à mi-chemin en deuxième période par Linus Ullmark. Ce dernier a bloqué 10 des 11 rondelles dirigées vers lui pour les Sabres, qui ont encaissé un quatrième revers de suite.