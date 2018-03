OTTAWA — Erik Karlsson a effectué un retour au jeu émotif et les Sénateurs d’Ottawa ont baissé pavillon 5-2 contre les Hurricanes de la Caroline, samedi soir.

Disputant un premier match depuis l’annonce du décès de son fils, plus tôt cette semaine, le capitaine des Sénateurs a salué les spectateurs et il a reçu une énorme ovation des partisans.

Le défenseur vedette est d’ailleurs passé bien près de toucher la cible dès la quatrième minute de la partie, quand son tir a touché le poteau. Le gardien des Hurricanes Cam Ward a cependant gardé le fort en effectuant quelques beaux arrêts.

Phillip Di Giuseppe et Jordan Staal ont tous deux amassé un but et une mention d’aide alors que Brock McGinn, Noah Hanifin et Jeff Skinner ont fait scintiller la lumière rouge à une reprise. Ward a finalement repoussé 34 lancers.

Bobby Ryan et Thomas Chabot ont répliqué pour les Sénateurs, qui ont vu Mike Condon bloquer 19 tirs.