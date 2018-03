PEORIA, Ariz. — L’as lanceur des Mariners de Seattle Felix Hernandez effectuera le match d’ouverture de son équipe pour une 10e année consécutive.

Le gérant des Mariners, Scott Servais, en a fait l’annonce dimanche.

Hernandez lancera lors du match d’ouverture pour une 11e fois en carrière, lorsque les Mariners accueilleront les Indians de Cleveland, jeudi soir.

Le droitier a été ralenti pendant le camp d’entraînement lorsqu’il a été atteint par une balle frappée en flèche, le 26 février. Hernandez n’a effectué qu’un seul autre départ par la suite, lançant pendant trois manches et deux tiers contre les Cubs de Chicago, samedi.

Servais a indiqué qu’il avait pris cette décision après avoir vu Hernandez en action contre les Cubs. La vedette des Mariners a été blessée à quelques reprises en 2017.

Le personnel des Mariners surveillera le compteur de Hernandez, qui ne devrait pas effectuer plus de 100 tirs jeudi. Servais espère que son lanceur sera en mesure de connaître un départ de qualité.

Hernandez a été limité par les blessures la saison dernière, montrant un dossier de 6-5 en 16 départs et 86 manches et deux tirs. Il s’agissait de ses plus bas totaux depuis qu’il est devenu partant à temps plein dans les Majeures, en 2006. Hernandez, qui aura 32 ans dans un mois, a déclaré qu’il s’attendait à faire plus de 26 départs cette saison.