BELLEVILLE, Ont. — Ville Pokka a complété un tour du chapeau en enfilant l’aiguille à chacune des trois périodes de jeu et les Senators de Belleville ont infligé un cuisant revers de 8-2 au Rocket de Laval, dimanche après-midi.

Après s’être inclinée à deux reprises devant ses partisans durant son dernier passage à domicile, la formation lavalloise a subi un revers gênant.

Pokka a bénéficié de deux avantages numériques en première et en deuxième période pour enfiler son cinquième et sixième but de la saison. Il a complété son tour du chapeau alors qu’il ne restait qu’une minute à faire au troisième engagement, en plus d’obtenir une mention d’assistance.

Colin White a récolté un but et deux mentions d’aide, tandis que Christian Jaros, Boston Leier, David Dziurzynski et Eric Selleck ont également noirci la feuille de pointage.

Ethan Werek a pour sa part inscrit trois aides, tandis que Filip Gustavsson a bloqué 37 des 39 rondelles dirigées vers lui pour les Senators.

Kerby Rychel et Adam Cracknell, un but et une aide, ont été les seuls buteurs du Rocket, qui terminera la saison avec trois matchs à l’étranger. Charlie Lindgren a quant à lui concédé huit buts en 32 tirs.

Le Rocket reprendra le collier mercredi face aux Marlies de Toronto.

Note aux lecteurs: Changement origine: Belleville