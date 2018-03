ST. PAUL, Minn. — Brad Marchand a dénoué l’impasse en enfilant l’aiguille à 28 secondes du début de la période de prolongation pour propulser les Bruins de Boston vers un gain de 2-1 contre le Wild du Minnesota, dimanche soir.

Marchand a ainsi récolté son deuxième filet en autant de matchs et un troisième en quatre matchs. Il s’agissait de son 33e but de la présente campagne et son huitième but vainqueur, un sommet en carrière. Il a également récolté une mention d’assistance sur le premier but des siens.

Tuukka Rask a réalisé 24 arrêts et David Pastrnak a également noirci la feuille de pointage pour les Bruins, qui affichent un dossier de 47-17-10.

Mikkoo Koivu a permis au Wild de s’inscrire au pointage, en inscrivant son 14e but de la saison à mi-chemin en troisième période. Le Wild a récolté au moins un point lors de ses cinq dernières rencontres.

Alex Stalock, qui remplaçait Devan Dubnyk devant le filet du Wild, a réalisé 26 arrêts dans une cause perdante.