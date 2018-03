BROSSARD, Qc — La saison achève pour le Canadien de Montréal et c’est peut-être mieux ainsi pour David Schlemko, lui qui a passé pas mal plus de temps à l’infirmerie que sur la patinoire.

Acquis dans une transaction avec les Golden Knights de Vegas à la veille du repêchage de juin dernier, Schlemko n’a participé qu’à 34 parties.

Une blessure à une main, au camp d’entraînement, l’a fait rater 23 parties. Voilà qu’il vient de manquer une douzaine de rencontres à cause d’une blessure au haut du corps.

Maintenant qu’il a rejoint ses coéquipiers à l’entraînement, il n’est pas impossible que Claude Julien fasse appel à ses services d’ici la fin du calendrier. Ce pourrait être dès samedi, alors que le Tricolore rendra visite aux Penguins à Pittsburgh.

Interrogé à ce sujet après l’entraînement de vendredi, Julien a dit qu’il n’avait pas encore pris de décision. Par contre, il sait à quel point la tournure des événements n’a pas rendu justice à Schlemko.

«On n’a pas vu les vraies couleurs de David Schlemko. Il a manqué beaucoup de temps en début de saison, et ça, c’est le pire temps à manquer, parce que c’est toujours difficile à rattraper. Ensuite, il s’est de nouveau blessé. Je ne pense pas qu’il a pris son envol encore, et je suis convaincu qu’il y a du meilleur hockey en lui que ce qu’on a vu», a déclaré l’entraîneur-chef du Canadien.

Avec du recul, Schlemko soutient que sa blessure en début de campagne lui a compliqué l’existence. Surtout quand on arrive au sein d’une nouvelle formation.

«Vous voulez vous présenter et jouer comme vous en êtes capables et montrer ce que vous pouvez faire. Il m’a fallu attendre deux mois avant d’avoir l’occasion de le faire. Ce fut un début de saison ardu et c’est difficile de se mettre en marche quand vous commencez la saison de cette façon», a-t-il évoqué.

Schlemko, qui totalise un but et quatre points en 34 matchs, avec un ratio défensif de plus-4, espère pouvoir profiter des huit derniers jours pour retourner dans la mêlée et clore la saison sur une note un tant soit peu positive.

«Il y a eu quelques matchs où j’ai eu l’impression d’avoir joué comme j’en suis capable, mais c’est loin d’être suffisant, a-t-il dit. J’espère revenir au jeu lors des cinq dernières rencontres pour montrer ce que je peux faire et reprendre confiance en moi.»