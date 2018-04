MONTRÉAL — Le Canadien est resté au fond de sa tombe et s’est approché à une défaite en temps réglementaire de son record d’équipe, dimanche, alors que la formation montréalaise a encaissé un revers de 2-1 face aux Devils du New Jersey.

Malgré un effort décent, le Canadien n’a pas été en mesure de préserver une avance d’un but en troisième période. Taylor Hall a inscrit le but gagnant en infériorité numérique dans un moment digne d’un des prétendants au titre de joueur par excellence de la LNH. Il s’agissait pour l’ailier étoile d’un 37e but cette saison.

«Je pense que l’équipe au complet a offert une bonne performance, a évalué l’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien. Les joueurs se sont engagés à faire les bonnes choses, à livrer un match dur et physique. J’ai trouvé que dans les bagarres, nous étions beaucoup mieux.

«C’est dommage parce que c’était un bon match, mais nous avons trouvé un moyen de perdre.»

Nico Hischier a aussi fait bouger les cordages pour les Devils (42-28-9), qui ont une fiche de 5-0-1 à leurs six dernières sorties. Keith Kinkaid était devant le filet pour chacune de ces rencontres et il a stoppé 25 tirs, dimanche.

Daniel Carr a été l’unique buteur du Canadien (28-39-12), qui a perdu trois de ses quatre derniers matchs. Le Tricolore n’est plus qu’à une défaite en temps réglementaire de son record de médiocrité établi en 1983-84, puis égalé en 2000-01.

Carey Price disputait un 556e match dans l’uniforme du Canadien, ce qui égale le record d’équipe qui appartenait jusque-là à Jacques Plante. Price vient toutefois au troisième rang dans l’histoire de l’équipe au chapitre des victoires avec 286, derrière Plante (314) et Patrick Roy (289).

Price a cédé deux fois contre 32 lancers.

Acquis des Maple Leafs de Toronto le 25 février dernier, l’attaquant Kerby Rychel disputait un premier match avec le Canadien en relève à Charles Hudon, blessé.

Le Canadien reprendra le collier mardi, quand il clôturera sa saison locale en accueillant les Jets de Winnipeg.

Patience récompensée

Il a fallu attendre 8:14 de jeu avant de voir le Canadien décocher un tir au but, mais ce n’est pas comme si les Devils avaient connu un début de rencontre particulièrement éclatant.

Les partisans se sont surtout fait entendre lors d’un hommage avant la rencontre à Rusty Staub. L’ancien joueur étoile des Expos est décédé jeudi à l’âge de 73 ans. Price a aussi eu droit à une ovation quand son 556e match en carrière a été souligné pendant la première pause publicitaire.

Quand le Canadien n’était pas coincé dans son territoire en raison de revirements en sortie de zone, il trouvait le moyen de créer des occasions à l’attaque.

Mike Reilly, qui disputait un 100e match dans la LNH, a raté un filet ouvert après une belle séquence amorcée par Nikita Scherbak et Rychel. Carr a ensuite atteint la barre horizontale.

Carr s’est racheté avant la fin du premier vingt en ouvrant la marque en avantage numérique avec 8,4 secondes au cadran. Reilly a amorcé la séquence en coupant un relais de Michael Grabner lors d’une attaque en surnombre des Devils. Artturi Lehkonen a ensuite rejoint Carr à l’aide d’une passe transversale et Carr a inscrit son cinquième but de la saison à l’aide d’un tir vif dans le haut du filet.

L’entraîneur-chef des Devils, John Hynes, a contesté le but, croyant que Carr était en position de hors-jeu lors de l’entrée de zone. Après une longue révision, les arbitres ont confirmé le but.

La deuxième période n’a pas été particulièrement relevée, puis Hischier a nivelé le score après seulement 26 secondes de jeu en troisième période en déviant du revers un tir de la pointe de Sami Vatanen.

Le Canadien a profité de 52 secondes en avantage numérique de deux hommes tard en troisième période, mais Paul Byron a raté deux fois un filet ouvert. Hall, qui écoulait la première punition pour avoir eu trop d’hommes sur la patinoire, s’est échappé à la sortie du cachot et a battu Price à l’aide d’un tir bas du côté du bâton avec 4:07 à faire.

Les arbitres ont fermé les yeux sur un coup de bâton de Travis Zajac derrière la jambe de Byron tout juste avant le lob qui a permis à Hall de filer seul vers le filet du Canadien.

Échos de vestiaire

Daniel Carr a déjoué son ancien coéquipier à Union College Keith Kinkaid:

«J’ai joué avec Keith pendant une saison. Il est un bon gardien. Nous avions rigolé un peu pendant la période d’échauffement. C’est quand même spécial.»

Noah Juulsen sur le travail en infériorité numérique, alors que le Tricolore a été 5-en-5:

«C’est quelque chose que nous approchons avec beaucoup de fierté. Vous voulez être parfaits chaque soir. (…) C’était un de nos objectifs ce soir et nous avons fait du bon travail.»

Claude Julien sur l’ovation des partisans en première période en l’honneur de Price:

«C’était une réaction flatteuse pour un gardien même s’il ne connaît pas sa meilleure saison. Je pense que les gens sont assez intelligents pour réaliser ce qu’il a apporté à l’organisation depuis qu’il est ici.»