LONDRES — Des enquêteurs de l’Union européenne ont visité mardi les bureaux d’une filiale de la 21st Century Fox à Londres, dans le cadre d’une enquête pour collusion qui tente de déterminer si des entreprises se sont entendues pour obtenir les droits de diffuser des événements sportifs.

La Commission européenne a révélé par voie de communiqué que des perquisitions ont eu lieu dans plusieurs pays, mais elle n’a pas identifié les compagnies visées.

Le groupe Fox a assuré qu’il collabore pleinement à l’enquête.

Ses filiales en Afrique et en Europe distribuent plus de 150 canaux de télévision de base et de chaînes sportives spécialisées, dont Fox Sports. Le groupe Fox possède une participation de 51 pour cent dans Eredivisie Media & Marketing CV, qui détient des droits médiatiques et de marketing en lien avec la principale ligue de football des Pays-Bas.

La filiale américaine de Fox a diffusé l’an dernier plus de 885 événements sportifs en direct, dont les matchs de la Ligue des champions UEFA et ceux de la Bundesliga allemande.