Brett Favre dit avoir possiblement subi des «milliers» de commotions cérébrales, au fil d’une carrière qui l’a mené au Temple de la renommée du football.

Favre a joué dans la NFL de 1992 à 2010, étant nommé trois fois le joueur le plus utile.

Jeudi, il a confié éprouver des ennuis avec sa mémoire à court terme lors de l’émission «Megyn Kelly Today», à NBC.

Favre, 48 ans, en est venu à militer pour la recherche sur les commotions cérébrales. Il dit avoir subi trois ou quatre commotions répertoriées en 326 matches, dont 302 en saison régulière.

«Dans le football et peut-être dans d’autres sports, on utilise les termes ‘avoir été sonné’ – quand les oreilles vous bourdonnent ou que vous voyez des étoiles, c’est une commotion cérébrale. Et si c’est le cas, alors j’en ai subi des centaines, probablement des milliers, et ça fait peur.»

Favre a ajouté qu’en vieillissant, il s’inquiète à propos de l’encéphalopathie traumatique chronique (ETC).

«Ma carrière au football a été très significative pour moi et m’a amené beaucoup de choses, beaucoup de joie à moi et ma famille, dit Favre. Ma famille n’a pas à faire face aux soucis physiques ou mentaux qui pourraient survenir, mais ces personnes sont directement liées à moi. C’est un peu à la fois une bénédiction et un fardeau.

«J’ai grandi en jouant au football, a poursuivi l’ancien quart vedette des Packers. Mon entraîneur était mon père, il a été dur envers moi, il était rude et direct, et il ne connaissait pas ce que sont les commotions. Nous savions à la base en quoi ça consistait mais à l’époque, la mentalité était que jamais vous ne quittez un match ou un entraînement parce que vous avez reçu un coup à la tête. Ça ferait de vous une mauviette, à défaut d’un meilleur mot.»

Kelly recevait trois autres athlètes à la retraite: Abby Wambach (soccer), David Ross (baseball) et Kurt Warner, un ancien quart membre du Panthéon, comme Favre. Ces quatre anciens athlètes ont investi dans la compagnie Prevacus, qui développe un médicament pour traiter les commotions. Le médicament n’a pas encore été approuvé par la Food and Drug Administration.