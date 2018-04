Faire paraître un tir plus précis qu’il ne l’était, ç’a n’a rien de nouveau, mais cet aspect du jeu a attiré un peu plus d’attention, ces derniers temps.

Plus tôt ce mois-ci, Cards et Diamondbacks ont quitté leurs abris quand Torey Lovullo s’est plaint de manoeuvres du genre de Yadier Molina. Les esprits se sont échauffés.

Il est rare que quelque chose si anodin cause autant de fracas, mais il semble que joueurs, gérants et arbitres sont davantage conscients des manoeuvres des receveurs pour tenter d’influencer les arbitres.

«Les lanceurs obtiennent souvent des prises en dehors de la zone. Les arbitres sont humains et l’erreur est humaine, a dit le voltigeur Wil Myers, des Padres de San Diego. Yadier Molina est un excellent receveur, et il peut aller chercher plus de prises que la majorité des receveura. Tant mieux pour lui, non? Ce n’est pas pour rien que les Cardinals ont confiance en lui.»

Matt Wieters, receveur des Nationals, apporte un autre point de vue.

«Ça vous attire probablement des commentaires comme receveur, mais votre priorité est que le lanceur obtienne le plus de prises possible, alors vous faites ce que vous pouvez. C’est même quelque chose qui est recherché par les clubs, quand ils accordent des contrats. Je pense que le gérant adverse ne devrait jamais commenter la façon dont un receveur travaille.»

Ailleurs dans le baseball majeur:

D’AUTRES MÊLÉES

Quelques jours après le brouhaha au Busch Stadium, une autre mêlée a mis en scène Red Sox et Yankees, au Fenway Park, quand Tyler Austin, des Yankees, s’est rué au monticule après avoir été atteint par un tir de Joe Kelly. Le même jour, à Denver, Nolan Arenado, furieux, a voulu en venir aux coups avec Luis Perdomo des Padres, dont le tir lui était passé derrière le dos.

UN BALLON SACRIFICE PLUS PRODUCTIF QUE PRÉVU

Les Pirates connaissent un très bon début de saison avec une fiche de 11-4 avant d’accueillir les Rockies, lundi. Ils ont moins bien paru vendredi à Miami, par contre. Avec les buts remplis, Starling Marte a soulevé un ballon sacrifice au champ droit. Le relais étant à court et hors cible, le receveur Elias Diaz a voulu épingler un coureur au deuxième but mais son relais a raté la cible, la balle poursuivant sa course loin au champ droit, au milieu de nulle part. Une fois le jeu terminé, les trois coureurs avaient eu le temps de marquer.

LA PERFORMANCE DE LA SEMAINE

Bartolo Colon ne cesse d’épater, lui qui a eu 44 ans en mai dernier. Le droitier des Rangers se dirigeait vers un match parfait avant de donner un but sur balles et un coup sûr en huitième à Houston, dimanche. Il a retiré sept frappeurs au bâton en sept manches et deux tiers. Le Texas a gagné 3-1 en 10 manches.