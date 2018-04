ST. PETERSBURG, Fla. — Jake Faria a signé une première victoire depuis le 25 juillet dernier après n’avoir alloué qu’un point en six manches dans le gain de 4-2 des Rays de Tampa Bay aux dépens des Rangers du Texas.

Faria (1-1) a retiré six frappeurs sur des prises contre un but sur balles. Il avait compilé une fiche de 0-4 en en huit départs et deux présences en relève depuis qu’il avait battu les Orioles de Baltimore.

Même s’il a accordé un point sur un coup sûr et deux buts sur balles, Alex Colome a récolté son quatrième sauvetage de la saison.

La défaite a été portée à la fiche de Cole Hamels (1-3), qui a permis quatre points sur sept coups sûrs en six manches et un tiers. Il a obtenu quatre retraits sur des prises.

Machado donne la victoire aux Tigers

À Detroit, Dixon Machado a procuré une victoire de 6-5 aux Tigers aux dépens des Orioles à l’aide d’un circuit en solo en fin de neuvième.

Premier frappeur à se présenter à la plaque, Machado a expédié le deuxième tir de Pedro Araujo (1-2) dans les estrades du champ gauche.

Devancé de 18h40 à 13h10 en raison des mauvaises prévisions météorologiques, le match a attiré bien peu de spectateurs,mais ceux qui s’y sont rendus ont eu droit à plusieurs circuits.

Luis Sardinas avait d’abord permis aux Orioles de faire 5-5 en début de neuvième avec une claque en solo face à Shane Green (1-0). Miguel Cabrera a frappé la longue balle le jour de son 35e anniversaire. Jeimer Candelario et John Hicks ont aussi frappé des circuits pour les Tigers.

Le circuit de Hicks, bon pour trois points, a donné les devants 5-4 aux siens.