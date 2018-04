MONTRÉAL — La plongeuse québécoise Mélissa Citrini-Beaulieu a été victime d’une déchirure aux muscles abdominaux lors des Jeux du Commonwealth à Gold Coast, a confirmé l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne Aaron Dziver, jeudi.

Citrini-Beaulieu, de Saint-Constant, s’est blessée à l’entraînement quelques jours avant l’épreuve au tremplin de 3 mètres synchro, où elle a terminé au cinquième rang en compagnie de sa coéquipière, Jennifer Abel.

«Malgré la douleur, j’ai trouvé qu’elle avait bien performé, et maintenant nous sommes en train de tenter de récupérer la situation afin qu’elle (la blessure) ne s’aggrave pas», a déclaré Dziver en entrevue téléphonique avec La Presse canadienne.

La présence de la plongeuse âgée de 22 ans à l’escale montréalaise des Séries mondiales de la FINA, qui se déroulera du 27 au 29 avril à la piscine du Parc olympique, est donc incertaine.

«Jusqu’à maintenant, nous croyons qu’elle sera en mesure d’y participer, a dit Dziver. Mais nous devons gérer ses entraînements de manière légèrement différente. Nous ne pouvons pas faire le même volume, ni le même type de plongeons, car nous voulons qu’elle récupère le plus rapidement possible.

«Mélissa est une athlète exemplaire, et je vais la rencontrer un peu plus tard cette semaine afin de déterminer si ça vaut la peine ou non de la faire plonger (à Montréal), a-t-il ajouté. Mais elle m’a déjà dit que ça allait beaucoup mieux que la semaine dernière.»

Dziver espère que Citrini-Beaulieu sera complètement rétablie à temps pour les Championnats du monde de plongeon, qui se dérouleront à Wuhan, en Chine, du 5 au 10 juin.

«Notre physiothérapeute croit qu’elle sera prête pour les Championnats du monde, si nous faisons bien les choses maintenant, sans trop pousser la machine, a-t-il évoqué. Personnellement, je suis rassuré avec le diagnostic de notre physiothérapeute, mais ça veut dire qu’on devra bien préparer Mélissa au cours des prochaines semaines. Et si ça veut dire qu’on doit sacrifier une épreuve, alors nous le ferons. Nous prendrons une journée à la fois.»

Si Citrini-Beaulieu ne peut prendre part à l’épreuve au tremplin de 3 m synchro, Dziver a indiqué qu’il ne tenterait pas de la remplacer aux côtés d’Abel, préférant tout simplement retirer l’équipe canadienne de la compétition au 3 m synchro.

«Nous allons retirer l’équipe au complet. Nous ne remplacerons pas Mélissa, car aucune athlète ne s’entraîne présentement avec Jennifer (Abel) et qu’aucune autre équipe n’est prête à prendre la relève», a-t-il mentionné.

Pamela Ware, qui a déjà plongé en compagnie d’Abel au tremplin de 3 m synchro, n’est pas une option puisque la Montréalaise a pris la décision de se concentrer sur l’épreuve individuelle.

«Elles ont déjà plongé ensemble, et c’était une bonne équipe, a d’abord dit Dziver. Mais leurs sauts d’appel sont vraiment différents. Jennifer est plus lente et rythmique, tandis que Pamela est plus rapide et puissante. Donc, pour les remettre ensemble, ça prendrait quelques semaines pour les habituer de nouveau l’une à l’autre. On ne peut pas faire ça à la dernière minute, comme ça.»

Citrini-Beaulieu et Abel ont décroché la médaille de bronze au tremplin de 3 m synchro lors des Séries mondiales à Pékin et Fuji, plus tôt en mars. Après Montréal, les Séries mondiales se termineront à Kazan, en Russie, du 4 au 6 mai.