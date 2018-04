EAST RUTHERFORD, N.J. — Les Giants de New York ont libéré le vétéran ailier espacé Brandon Marshall.

Le directeur général Dave Gettleman a confirmé la décision jeudi lors d’une conférence de presse à l’approche de la séance de repêchage de la NFL. Il a mentionné que Marshall, qui est âgé de 34 ans, avait échoué un test médical.

Marshall devait empocher 5 millions $US cette saison.

Après avoir conclu une entente de deux saisons d’une valeur de 12 millions $ à titre de joueur autonome il y a un peu plus d’un an, Marshall a disputé cinq rencontres la saison dernière. Il s’est blessé contre les Chargers de Los Angeles tôt au mois d’octobre, et sa saison s’est terminée lorsqu’il a dû passer sous le bistouri afin de stabiliser sa cheville.

C’est lors du match contre les Chargers que les Giants ont aussi perdu les services des ailiers espacés Odell Beckham fils et Dwayne Harris pour le reste de la campagne.

Marshall a conclu la saison avec seulement 18 attrapés pour 154 verges de gains.