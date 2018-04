NEW YORK — L’attaquant des Devils du New Jersey Brian Boyle, le gardien des Panthers de la Floride Roberto Luongo et l’attaquant des Hurricanes de la Caroline Jordan Staal ont été nommés les finalistes au trophée Bill Masterton, samedi.

Le trophée Bill Masterton est un prix remis au joueur de la LNH ayant démontré le plus de qualité de persévérance et d’esprit d’équipe.

La saison dernière, le trophée avait été remis au gardien des Sénateurs d’Ottawa Craig Anderson.