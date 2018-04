SAINT-LOUIS — Yadier Molina a rompu l’égalité avec un circuit en septième manche et les Cardinals de St. Louis ont défait les Reds de Cincinnati 4-3 samedi après-midi.

Les Cardinals ont gagné sept de leurs huit derniers matchs, dont six contre les Reds. Ceux-ci ont perdu leurs quatre dernières sorties et une deuxième d’affilée depuis l’arrivée de Jim Riggleman à titre de gérant par intérim.

Les Reds affichent un dossier de 3-17 jusqu’à maintenant.

Les Reds ont menacé en neuvième manche en plaçant trois coureurs sur les sentiers, mais le releveur recrue Jordan Hicks (1-0) a mis fin au match en forçant Scooter Gennett à cogner un double jeu.

Le circuit de Molina, son sixième de la saison, a été réussi aux dépens de Jared Hughes (0-2).

Pirates 2 Phillies 6

Rhys Hoskins a donné les devants aux siens grâce à un circuit de trois points, Aaron Nola a été efficace pendant sept manches et les Phillies de Philadelphie ont battu les Pirates de Pittsburgh 6-2.

Nola (2-1) a alloué deux points, six coups sûrs et il a retiré neuf frappeurs au bâton pour aider les Phillies à signer une troisième victoire de suite. Ils montrent un dossier de 8-1 à domicile.

Les Pirates ont perdu cinq de ses six dernières parties après avoir amorcé la saison avec une fiche de 11-4.

Steven Brault a concédé deux points et deux coups sûrs en cinq manches et un tiers pour les Pirates. Il a atteint Carlos Santana et Odubel Herrera a suivi avec un simple. Michael Feliz (0-1) s’est amené en relève pour faire face à Hoskins, qui a catapulté son tir dans les gradins du champ gauche.

Luis Garcia a retiré deux adversaires en huitième manche et Hector Neris a enregistré un quatrième sauvetage cette saison grâce à quatre retraits.