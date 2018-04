MAGNITOGORSK, Russie — Olivier Rodrigue des Voltigeurs a bloqué 17 tirs et le Canada a dominé 5-0 contre la Suisse en ronde préliminaire au championnat mondial U18 de hockey, dimanche.

Allan McShane a obtenu un but et une mention d’aide. Alexis Lafrenière (Océanic), Raphaël Lavoie (Mooseheads), Aidan Dudas et Chase Wouters ont aussi marqué.

Deux des filets canadiens ont été inscrits avec l’avantage d’un homme, en huit occasions.

Akira Schmid a fait 34 arrêts pour les Suisses, qui ont eu six avantages numériques.

Victorieux à ses trois premiers matches, le Canada va conclure la phase préliminaire mardi, contre la Suède.