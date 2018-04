TORONTO — Jake Gardiner et ses coéquipiers ont appris à garder leur calme.

Les Maple Leafs de Toronto ont défait les Bruins de Boston 4-3 dans le cinquième match de leur série de premier tour de l’Association de l’Est, samedi. Les Leafs menaient 4-1 à mi-chemin du deuxième vingt et ils ont résisté aux derniers assauts des Bruins pour réduire l’écart à 3-2 dans la série. Le match no 6 sera présenté lundi au Air Canada Centre.

Gardiner et l’un des quelques joueurs qui ont vécu le cauchemar des Leafs il y a cinq ans, quand ils avaient échappé une avance de 4-1 lors du match no 7 d’une autre série de premier tour face aux Bruins. Comme en 2013, les Bruins ont multiplié les assauts contre le filet des Leafs samedi, dominant la troisième période 20-5 au chapitre des tirs au but.

«Nous avons conjuré le mauvais sort et nous pouvons tourner la page, a dit Gardiner. Au cours de cette série-là, nous étions tendus sur le banc, particulièrement quand c’était rendu 4-3.

«(Samedi soir), nous étions détendus et nous savions que nous ne pouvions pas baisser notre garde.»

L’indiscipline des Leafs a aidé les Bruins à rendre les choses intéressantes. Les Bruins ont profité de six avantages numériques samedi soir, contre un seul pour les Maple Leafs.

Les Maple Leafs avaient accordé cinq buts en 10 occasions en avantage numérique pour les Bruins lors des deux premières rencontres de la série, permettant à la formation américaine de prendre les devants 2-0.

Samedi, les Bruins ont profité d’une seule de leurs occasions avec un homme en plus sur la patinoire.

«Il faut éviter les punitions, a martelé l’entraîneur-chef des Maple Leafs, Mike Babcock, dimanche. Le match se déroulait bien, puis nous avons défilé l’un après l’autre au cachot.»

Outre l’indiscipline de sa troupe et le contexte concernant l’avance de 4-1 dans le match, Babcock était heureux du travail de ses joueurs à forces égales.

«Vous n’êtes pas obligés de me croire, mais je n’ai jamais craint que nous allions perdre ce match, a affirmé Babcock. Je ne sais pas comment l’expliquer. Parfois, vous jouez tellement mal que vous avez l’impression que vous n’allez jamais gagner. Hier, ce n’était pas comme ça.»

Les Maple Leafs n’effectueront pas de changement à leur formation pour le match no 6. Leo Komarov est toujours ennuyé par une blessure au bas du corps.

«On m’a dit qu’il est à 85 pour cent, a indiqué Babcock. Ce n’est pas suffisant quand vous êtes en séries.»

Komarov s’est blessé lors du deuxième match de la série et n’a pas joué depuis.