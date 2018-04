INDIANAPOLIS — LeBron James a amassé 32 points et les Cavaliers de Cleveland ont créé l’égalité dans leur série de premier tour contre les Pacers de l’Indiana en l’emportant 104-100, dimanche soir.

James a ajouté 13 rebonds et sept assistances. Il s’agissait du 100e match éliminatoire de sa carrière au cours duquel il obtenait 30 points ou plus. Kyle Korver a réussi trois paniers d’au-delà de l’arche et il a conclu la rencontre avec 18 points.

Domantas Sabonis a récolté 19 points pour les Pacers. Myles Turner et Victor Oladipo ont tous deux inscrit 17 points, mais Oladipo a éprouvé des difficultés avec son lancer pendant la majorité de la soirée.

Ce quatrième affrontement ressemblait aux trois précédents. Ils ont été teintés de rudesse, de jeu physique et il a fallu attendre aux dernières secondes avant de confirmer l’équipe gagnante.

Les Pacers menaient 93-91 avec 4:28 à écouler au quatrième quart, mais ils n’ont réussi que quatre paniers alors que James et Korver se sont occupés de l’attaque des Cavaliers. Ces derniers ont connu une séquence de 10-2 pour se distancer en fin de match.

Malgré tout, cette série ne s’est pas déroulée de la façon dont les triples champions en titre de l’Association Est l’espéraient.

Les Pacers n’ont jamais tiré de l’arrière lors du premier duel, ils ont eu l’occasion de créer l’égalité avec 35 secondes à jouer après avoir accusé un retard de 18 points dans le deuxième match et ils ont effacé un retard de 17 points pour enlever la troisième partie.

Cette fois, les Pacers ont remonté un écart de 16 points en première demie pour prendre les devants.

James et Korver se sont toutefois assurés que les Cavaliers ferment la porte et qu’ils tiennent le coup pour niveler les chances.

Si les Cavaliers gagnent deux des trois prochaines rencontres, James participera au deuxième tour des séries pour une 13e année consécutive.