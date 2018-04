BURLINGTON, Va. — Tout comme les touristes qui se rendent à Washington pour admirer les cerisiers qui fleurissent au printemps, être de passage dans la capitale des États-Unis à ce temps-ci de l’année est devenu une coutume pour les Penguins de Pittsburgh.

Les Penguins et les Capitals de Washington croiseront le fer au deuxième tour pour une troisième année consécutive. Cette fois-ci, les deux équipes présenteront des formations quelque peu différentes que lors des duels précédents. Les Penguins, doubles champions en titre de la Coupe Stanley, comptent toujours Sidney Crosby et Evgeni Malkin dans leurs rangs, tandis qu’Alex Ovechkin et Nicklas Backstrom tenteront de propulser les Capitals en finale de l’Association de l’Est pour la première fois.

«Nous nous sommes affrontés plusieurs fois et nous devrions être en mesure de nous connaître en profondeur, a stipulé Backstrom. Ce sont souvent des séries serrées et des matchs qui se terminent par un seul but de différence. Nous sommes excités pour celle-là.»

Il est difficile de ne pas avoir un sentiment de déjà vu quand lorsqu’on pense à ces deux équipes qui s’affronteront pour la quatrième fois en 10 ans. Les Penguins ont remporté les trois dernières séries même s’ils n’avaient pas l’avantage de la glace et ont poussé à la limite les deux dernières séries, en route vers une conquête de la Coupe Stanley.

Mais cette année, ce sera différent, à commencer par les blessés du côté de Pittsburgh. Malkin et l’attaquant Carl Hagelin ne seront pas en uniforme lors de la première rencontre qui sera présentée jeudi soir, à Washington. L’entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan, a indiqué que Malkin voyagerait avec l’équipe, ce qui voudrait dire qu’il pourrait être en mesure du disputer le deuxième match ce week-end, après avoir raté la fin de la série contre les Flyers de Philadelphie en raison d’une blessure au bas du corps.

«Je crois que les gars devront se démarquer et devront oeuvrer dans des rôles différents, a mentionné Crosby. Je ne crois pas qu’un joueur doive se mettre trop de pression sur les épaules. Ensemble, nous allons trouver des solutions et ces gars-là (Malking et Hagelin) ne sont pas faciles à remplacer, mais nous devons composer avec ça.»

Un an après la dernière série entre ces deux rivaux de section, les attaquants Nick Bonino, Chris Kunitz et Matt Cullen, les défenseurs Trevor Daley, Ian Cole et Ron Hainsey et le gardien de but Marc-Andre Fleury ne font plus partie de la formation des Penguins. Du côté des Capitals, les attaquants Justin Williams, Marcus Johansson et Daniel Winnik et les défenseurs Nate Schmidt, Karl Alzner et Kevin Shattenkirk, ont également tous changé d’adresse.

Les Penguins, qui tentent de mettre la main sur le prestigieux trophée pour une troisième saison consécutive, ont remporté neuf de leurs dix séries devant les Capitals au cours de leur histoire.

Questionné sur la différence du résultat entre cette année et les autres, Ovechkin a simplement répondu: «Je ne sais pas. Un jour, ça devra arriver. Si nous voulons connaître du succès, nous devons battre les Penguins et avancer au prochain tour.»

Sid VS. Ovi

Crosby a remporté 44 des 70 dernières parties qu’il a disputées contre Ovechkin en saison régulière et en séries éliminatoires, lors des championnats mondiaux de hockey junior, des championnats mondiaux, de la Coupe du monde et des Jeux olympiques. Il n’y aura peut-être pas des échanges de tour du chapeau comme lors de la série entre les deux équipes, en 2009, mais Crosby et Ovechkin connaissent beaucoup de succès. Crosby a récolté 13 points depuis le début du tournoi printanier, à égalité avec Jake Guentzel, tandis que les cinq buts en avantage numérique inscrits par Ovechkin ont permis aux Capitals de se débarrasser des Blue Jackets de Columbus en six matchs.

«Cette année, je crois qu’il est à son meilleur, et ça fait du bien à voir, a admis Backstrom, parlant de son coéquipier. Par chance, tout le monde pourra monter son niveau de jeu au deuxième tour.»