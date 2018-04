TORONTO — Mookie Betts a produit trois points avec deux circuits et les Red Sox de Boston ont défait les Blue Jays de Toronto 4-3, mercredi.

Betts a d’abord frappé un circuit très rapidement, sur le troisième tir d’Aaron Sanchez. En septième, sa claque de deux points a porté le score au compte final, après un simple de Brock Holt. Danny Barnes (1-1) a concédé le circuit déterminant.

Holt a réussi trois coups sûrs et a touché deux fois à la plaque. Andrew Benintendi a soutiré deux buts sur balles et a volé deux buts.

Craig Kimbrel a livré une fin de neuvième sans histoire, obtenant un sixième sauvetage. Les Red Sox mettaient fin à une série de trois revers. Boston mène les majeures avec une fiche de 18-5.

Eduardo Rodriguez (3-0) a espacé trois points et six coups sûrs en six manches et deux tiers.

Sanchez a quitté après six manches, ayant donné deux points. Il a retiré huit frappeurs sur des prises.

Yangervis Solarte a frappé un circuit en solo pour les Jays, battus trois fois à leurs quatre derniers matches.

Les lanceurs partants pour conclure la série seront Chris Sale et Marco Estrada, jeudi.

Les Jays ont aussi fait savoir que le troisième but Josh Donaldson, ennuyé à l’épaule, pourrait bientôt commencer un séjour de rééducation dans les mineures.